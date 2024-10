PSG : Riolo réclame un trio à Luis Enrique !

Arnaud De Kanel

Le PSG a été malmené par l'OGC Nice dimanche soir en clôture de la 7ème journée de Ligue 1. Le milieu de terrain a souffert à l'image de Warren Zaïre-Emery, très critiqué suite à sa performance. Daniel Riolo estime que sa place est sur le banc et que le trio doit être composé de Fabian, Vitinha et Joao Neves.

Cinq jours après la défaite cuisante sur la pelouse d'Arsenal, le PSG ne s'est pas franchement rassuré en concédant le match nul face à l'OGC Nice. Une rencontre durant laquelle Warren Zaïre-Emery a particulièrement souffert face à un Tanguy Ndombélé des grands soirs.

Sale soirée pour Zaïre-Emery

Le jeune milieu de terrain tricolore était dans tous les mauvais coups. Il a notamment été pris de vitesse par Mohamed-Ali Cho et a donc concédé le corner victorieux du GYM. Crédité d'un 3 dans L'Equipe, Zaïre-Emery hérite de la plus mauvaise note de la soirée. Pour Daniel Riolo, Luis Enrique doit aligner un milieu de terrain composé de Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves.

Riolo veut voir Zaïre-Emery sur le banc

« À condition que Fabian Ruiz soit mis dans les conditions pour être aussi bon qu’avec l’Espagne, le milieu de terrain du PSG doit être Neves-Vitinha-Ruiz, Zaïre-Emery doit être un joueur dans la rotation. À moins qu’il explose et qu’il prenne la place d’un des trois autres, mais je le trouve en retrait par rapport aux trois autres », a lancé le journaliste sur RMC dimanche soir.