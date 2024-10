Une star du PSG répond cash sur son avenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt après la défaite concédée par le PSG sur la pelouse d'Arsenal mardi dernier en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma est plus que jamais remis en question par certains observateurs. Pourtant, de son côté, le gardien italien a les idées claires sur son avenir au PSG et répond sans détour aux critiques.

Faut-il croire à un changement de gardien au PSG dans les mois à venir ? Sous contrat jusqu'en 2026 avec le club de la capitale, Gianluigi Donnarumma est plus que jamais remis en cause après ses deux nouvelles erreurs en Ligue des Champions la semaine dernière contre Arsenal (défaite 2-0). Et alors qu'ils sont nombreux à réclamer la tête du portier italien, ce dernier a fait une annonce claire dimanche soir après le match nul entre l'OGC Nice et le PSG (1-1).

« Content de travailler avec cette équipe »

Donnarumma refuse de se laisser plomber par les critiques sur son niveau de jeu et affiche son bonheur d'être au PSG : « Les critiques ne me touchent pas, je suis préparé pour ça, je suis content de moi et de travailler avec cette équipe », confie le gardien italien.

Une prolongation dans les tuyaux ?

Selon les tendances des derniers mois, Gianluigi Donnarumma semble d'ailleurs plutôt se diriger vers une prolongation de contrat avec le PSG, et les discussions auraient déjà été amorcées avec la direction du club de la capitale. Reste à savoir si l'ancien gardien du Milan AC parviendra à se montrer plus décisif dans les prochains matchs de Ligue des Champions pour faire taire les critiques.