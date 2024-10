Luis Enrique : Incroyable, il dévoile la recette au PSG !

Thomas Bourseau

Luis Enrique se trouve dans l’ultime saison de son contrat au Paris Saint-Germain. Néanmoins, son management soulève quelques questions dans la presse. Ivan Rakitic a évolué sous ses ordres au FC Barcelone l’espace de trois années. De quoi lui permettre d’affirmer que le PSG parviendra à ses fins en écoutant Luis Enrique.

Luis Enrique est en poste au Paris Saint-Germain depuis le 5 juillet 2023. Lors de sa première saison, le technicien espagnol a permis au club parisien de renouer avec le dernier carré de la Ligue des champions pour la première fois depuis le printemps 2021 tout en récupérant la Coupe de France qui échappait au PSG depuis deux ans. La Ligue 1 a également été remportée par son groupe.

PSG - Real Madrid : Haaland lâche une réponse pour son transfert https://t.co/brslcXdIBk pic.twitter.com/eupamXv6OM — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

«Le PSG peut faire de bonnes choses juste en lui faisant confiance»

Cependant, en ce début de deuxième exercice sur le banc de touche du PSG, Luis Enrique perd patience concernant les questions tactiques des journalistes en conférence de presse ou en zone mixte. Son management est pointé du doigt et notamment en raison de la sanction disciplinaire envers Ousmane Dembélé la semaine dernière qui l’a privé du choc face à Arsenal en Ligue des champions (0-2). Ivan Rakitic a côtoyé Luis Enrique au FC Barcelone de 2014 à 2017. Voici le témoignage qu’il a livré à L’Équipe à son sujet. « Par moments, cela peut être compliqué parce qu'il se donne à 100 % et croit fondamentalement en ses idées. Il va toujours t'aider pour que tu sois un meilleur joueur. Une fois que tu as compris comment il fonctionne, il peut t'emmener tout en haut. Même si ce n'est pas facile tous les jours, il faut le suivre pour arriver au sommet. Je pense que le PSG peut faire de bonnes choses juste en lui faisant confiance ».

«Il estime que si tu es prêt à affronter chaque situation, ton match sera plus facile à jouer»

En interview pour L’Équipe, Ivan Rakitic a expliqué en profondeur le mode de fonctionnement de Luis Enrique. « À aimer le football. Et la façon dont il faut se préparer pour jouer au football. Il estime que si tu es prêt à affronter chaque situation, ton match sera plus facile à jouer. Il faut préparer la machine. Savoir que si tu vas à droite sur le terrain, tu sais ce qu'il va se passer, et pareil si tu vas à gauche. Il te donne le plus d'outils possible pour être toujours prêt dans les moindres détails. Ça demande de passer beaucoup de temps à l'entraînement, à la vidéo, beaucoup de discussions aussi. Mais une fois sur le terrain, tu remarques la différence ».