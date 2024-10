«L'un des meilleurs du monde» a signé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2023, le PSG a décidé de confier son projet à Luis Enrique. Le coach espagnol était libre de tout contrat mais débarque avec une importante expérience. Cependant, ces dernières semaines, il est pointé du doigt pour son comportement, notamment vis-à-vis des médias. Mais pour Ivan Rakitic, qui a évolué sous ses ordres au FC Barcelone, Luis Enrique est «l’un des meilleurs entraîneurs du monde».

Pour la première fois depuis Carlo Ancelotti, le PSG a recruté un entraîneur qui a déjà remporté la Ligue des champions. C'était en 2015 avec le FC Barcelone. Une équipe au sein de laquelle évoluait Ivan Rakitic au milieu de terrain. Et le Croate grade un excellent souvenir de Luis Enrique.

Rakitic s'enflamme pour Luis Enrique

« Beaucoup d'amour. Il a été très important pour moi et ma carrière et je lui suis très reconnaissant. Il est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. C'est vraiment quelqu'un de très professionnel et je n'ai que de bons souvenirs avec lui. Tu ne peux pas imaginer ce que tu peux apprendre de lui avant qu'il devienne ton entraîneur. Ce n'est pas juste une question de football. Par exemple, il s'est très vite intéressé à ma vie, à ma famille, à ce que j'aimais en dehors. Ce sont des détails qui renforcent la relation. Ça peut aussi aider à déceler des problèmes pouvant expliquer des soucis sur le terrain. On a passé beaucoup de temps ensemble, dans les voyages notamment. On a rencontré beaucoup de monde... Et à chaque fois c'était quelqu'un de très attentif aux joueurs », rappelle le milieu de terrain croate dans les colonnes de L’Equipe avant de poursuivre.

«Il est l'un des meilleurs entraîneurs du monde»

« Il estime que si tu es prêt à affronter chaque situation, ton match sera plus facile à jouer. Il faut préparer la machine. Savoir que si tu vas à droite sur le terrain, tu sais ce qu'il va se passer, et pareil si tu vas à gauche. Il te donne le plus d'outils possible pour être toujours prêt dans les moindres détails. Ça demande de passer beaucoup de temps à l'entraînement, à la vidéo, beaucoup de discussions aussi. Mais une fois sur le terrain, tu remarques la différence. Par moments, cela peut être compliqué parce qu'il se donne à 100 % et croit fondamentalement en ses idées. Il va toujours t'aider pour que tu sois un meilleur joueur. Une fois que tu as compris comment il fonctionne, il peut t'emmener tout en haut. Même si ce n'est pas facile tous les jours, il faut le suivre pour arriver au sommet. Je pense que le PSG peut faire de bonnes choses juste en lui faisant confiance », ajoute Ivan Rakitic.