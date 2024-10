Un joueur du PSG «enterré», la fin annoncée en direct !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Randal Kolo Muani est en grande difficulté sous la houlette de Luis Enrique cette saison. Alors qu'il peine à emmagasiner les titularisations lors de cet exercice, l'attaquant de 25 ans a peut-être éteint ses chances de devenir un joueur clé du club parisien. Aligné d'entrée par Luis Enrique ce dimanche soir, Randal Kolo Muani a été sorti dès la mi-temps.

Lors de l'été 2023, le PSG a cassé sa tirelire pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a offert environ 90M€ à l'Eintracht Francfort pour lui arracher l'attaquant français de 25 ans. Toutefois, ce transfert n'est pas du tout rentable pour le PSG.

Kolo Muani est sorti à la mi-temps contre Nice

Depuis le début de cet exercice 2024-2025, Randal Kolo Muani vit un véritable cauchemar au PSG. Alors que Gonçalo Ramos est sérieusement blessé, Luis Enrique préfère aligner Marco Asensio ou Kang-In Lee en faux numéro 9, plutôt que de titulariser son numéro 23. Et alors qu'il avait une chance de faire ses preuves ce dimanche soir, Randal Kolo Muani ne l'a pas saisie.

«Il n’est pas fait pour cette équipe»

Lors du duel entre le PSG et l'OGC Nice ce dimanche soir (1-1), Luis Enrique a intégré Randal Kolo Muani à son 11, et ce, en le positionnant en pointe. Toutefois, l'attaquant français a été sorti dès la mi-temps, étant remplacé par Kang-In Lee. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Daniel Riolo a fait un terrible constat sur Randal Kolo Muani. « Luis Enrique ? Ce soir (dimanche), je pense qu’il a définitivement enterré Kolo Muani, et après tout il n’est pas fait pour cette équipe donc autant s’en séparer et lui signer un bon, j’en sais rien, lui payer un billet d’avion et dire au revoir. Ça ne marche pas, il n’est pas fait pour cette équipe. Au revoir monsieur, on va vous prendre un billet et vous trouver un club », a jugé le journaliste de RMC Sport.