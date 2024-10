⁠Mbappé : L’arrangement qui déclenche une «nouvelle affaire» ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Forfait pour les deux prochains matches de l’équipe de France face à Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre), Kylian Mbappé était pourtant apte pour le match contre Villarreal samedi soir. L’absence du capitaine de l’équipe de France lors de cette trêve internationale interroge et fait polémique, à juste titre ?

Récemment blessé à la cuisse et absent dans le derby de Madrid face à l’Atlético dimanche dernier, Kylian Mbappé était annoncé forfait pour les prochaines semaines, de quoi acter son indisponibilité pour les prochains matchs de l’équipe de France en Ligue des nations contre Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre). Mais contre toute attente, le capitaine des Bleus était de retour dès mercredi face au LOSC en jouant une demi-heure, avant de figurer dans le onze du Real Madrid contre Villarreal samedi soir. Malgré ce retour anticipé, Mbappé manquera bien les prochaines échéances de l’équipe de France.

Équipe de France - Real Madrid : Mbappé va tout plaquer ? https://t.co/OCDVMfpb97 pic.twitter.com/FplJKQ6tBW — le10sport (@le10sport) October 6, 2024

L’absence de Mbappé interroge

Jeudi, deux jours avant la titularisation de Kylian Mbappé en Liga, Didier Deschamps avait acté l’absence de son capitaine pour la prochaine trêve internationale. « Il n’y a pas de soucis sur son engagement, a d’abord assuré le sélectionneur tricolore. Il y a un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques non plus ». Un sujet sur lequel le sélectionneur tricolore va de nouveau devoir s’expliquer, alors que la polémique enfle.

« Mbappé met tout le monde dans la sauce »

L’engagement du capitaine de l’équipe de France est en effet remis en cause avec ce forfait troublant. « Mais en fait Mbappé il se dit quoi ? Tiens cette semaine on n’a pas assez parlé de moi… Allez une nouvelle affaire ! Real, Équipe de France, apte ou pas. Lui et Deschamps vont quand même devoir s’expliquer non ? A moins que la nouvelle mode soit de penser qu’on va pas comprendre », pestait notamment le journaliste Daniel Riolo sur X, et il n’est pas le seul à s’interroger sur cette absence. « Disons que des joueurs français qui étaient bien et n’ont pas voulu aller en sélection, ce n’est pas une nouveauté. Dans ces cas-là tu le fais différemment, soit tu ne joues pas ce week-end, soit tu joues ce week-end et tu sors à la 70e, ‘ah j’ai mal, j’ai mal au dos’, des trucs invérifiables et tu vas à Clairefontaine, ‘ah oui il est blessé’, et il rentre chez lui », confie le journaliste Bertrand Latour, estimant sur le plateau du Canal Football Club que Didier Deschamps est « le cocu de l’histoire » dans cette affaire : « Désolé de le dire comme ça, mais il arrive en conférence de presse pour dire que Kylian n’est pas bien et blessé, et trois jours après il joue 70 minutes, et là il va devoir répondre à des questions lundi à Clairefontaine. Mbappé met tout le monde dans la sauce, je ne comprends pas à quoi il joue. »

« Est-ce que c’est si important que ça cette Ligue des nations? »

D’autres observateurs se montrent en revanche moins alarmistes, à l’instar de Marcel Desailly, champion du monde 1998 avec Didier Deschamps : « Je pense que ça a été mûrement réfléchi, en sachant que Kylian est beaucoup sollicité dans son engagement avec son nouveau club, le Real Madrid. Oui, je comprends cette décision, parce qu’il faut se rappeler que Kylian a un leadership qui bloque un peu, indirectement, l’expression d’autres joueurs. (…) Est-ce que c’est si important que ça cette Ligue des nations? On a en France un potentiel. Et puis, Didier est malin. Il sait que les gens sont un peu usés avec son management. Par contre, à chaque génération qu’il a eu, il a su insuffler de nouveaux joueurs qui ont apporté un plus au collectif. Donc il faut savoir, de temps en temps, préparer l’avenir avec une énergie de jeunesse et des schémas tactiques différents. ».

Alors, comprenez-vous la polémique liée à l’absence de Kylian Mbappé en équipe de France ? À vos votes !