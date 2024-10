Surprise en vue pour le remplaçant de Mbappé ?

Alexis Brunet

Pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, Didier Deschamps va devoir trancher et se trouver un nouveau capitaine, à cause de l’absence de Kylian Mbappé, mais également de la retraite d’Antoine Griezmann avec les Bleus. Plusieurs candidats émergent pour le rôle et Jules Koundé pourrait être la surprise du chef.

Le navire de l’équipe de France cherche désespérément un capitaine. Alors que Kylian Mbappé, laissé au repos, et Antoine Griezmann, pour cause de retraite internationale, ne sont pas du prochain rassemblement, Didier Deschamps doit trancher à qui donner le brassard de capitaine. Plusieurs joueurs postulent pour hériter de cette responsabilité.

Tchouaméni et Maignan principaux candidats

D’après les informations de L’Équipe, deux cadres de Didier Deschamps seraient favoris pour récupérer le statut de capitaine de l’équipe de France pour le prochain rassemblement. Mike Maignan serait le grand favori, mais plusieurs facteurs ne plaident pas en sa faveur, comme le fait qu’il n’aime pas forcément les obligations médiatiques. L’autre nom qui revient avec insistance est celui d’Aurélien Tchouaméni. Toutefois, un dernier candidat pourrait rafler la mise.

La surprise Jules Koundé ?

Toujours selon L’Équipe, Jules Koundé pourrait bien être la surprise du chef et devenir le capitaine des Bleus pour le prochain rassemblement. Le défenseur du FC Barcelone est dans une très bonne période d’un point de vue sportif, mais il est également très adroit face à la presse, ce qui plaide en sa faveur.