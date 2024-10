Mercato - PSG : Riolo réclame deux transferts au plus vite !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Randal Kolo Muani pourrait quitter le PSG dans un avenir proche. D'après Daniel Riolo, l'attaquant français de 25 ans n'est pas du tout fait pour évoluer dans l'équipe de Luis Enrique. Ainsi, le PSG ferait mieux de le vendre pour recruter un autre joueur à sa place.

Arrivé lors de l'été 2023, Randal Kolo Muani pourrait ne plus faire long feu au PSG. Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Daniel Riolo a estimé que le club de la capitale devait se séparer de son numéro 23, et ce, pour recruter un autre attaquant à sa place.

«Au revoir monsieur»

« Ce soir (dimanche), je pense qu’il a définitivement enterré Kolo Muani, et après tout il n’est pas fait pour cette équipe donc autant s’en séparer et lui signer un bon, j’en sais rien, lui payer un billet d’avion et dire au revoir. Ça ne marche pas, il n’est pas fait pour cette équipe. Au revoir monsieur, on va vous prendre un billet et vous trouver un club », a jugé Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.

Riolo réclame le départ de Kolo Muani

Pour rappel, Randal Kolo Muani peine à emmagasiner les titularisations au PSG, et ce, même si Gonçalo Ramos est blessé sérieusement depuis le premier match de la saison. D'ailleurs, l'international français a été sorti dès la mi-temps du duel face à l'OGC Nice ce dimanche soir. Reste à savoir si le PSG va faire le nécessaire pour finaliser le transfert de Randal Kolo Muani l'année prochaine.