Transferts - PSG : Le successeur de Kolo Muani déjà tout trouvé ?

Thomas Bourseau

Force est de constater que Randal Kolo Muani n’est certainement pas la première option offensive de Luis Enrique au PSG. Son remplacement dès la mi-temps face à l’OGC Nice dimanche soir (1-1) confirme cette analyse. Daniel Riolo a déjà évoqué son départ du Paris Saint-Germain lorsque le coup en or Jonathan David pour l’été 2025 prend forme en coulisses…

Randal Kolo Muani a été titularisé pour le déplacement à Nice dimanche dernier (1-1). Néanmoins, Luis Enrique n’a semble-t-il pas été satisfait par la performance de la recrue estivale à 90M€ de 2023 puisque l’international français a été remplacé à la mi-temps par Kang-In Lee sous la directive de l’entraîneur espagnol.

Riolo scelle l’avenir de Kolo Muani au PSG

Au coeur d’une situation sportive délicate au PSG ces derniers temps, Randal Kolo Muani semble être poussé vers la sortie par Luis Enrique. C’est du moins l’avis partagé par Daniel Riolo pendant l’After Foot de dimanche soir. « Ce soir, je pense qu’il a définitivement enterré Kolo Muani, et après tout il n’est pas fait pour cette équipe donc autant s’en séparer et lui signer un bon, j’en sais rien, lui payer un billet d’avion et dire au revoir. Ça ne marche pas, il n’est pas fait pour cette équipe. Au revoir monsieur, on va vous prendre un billet et vous trouver un club ». Qui donc pour le remplacer au PSG ?

Jonathan David en passe de quitter le LOSC pour 0€ ?

Selon ParisTeam, Jonathan David a été une piste prise en considération par le Paris Saint-Germain pendant le mercato estival. Finalement, bien qu’il ait disposé d’un bon de sortie de la part d’Olivier Létang, président du LOSC, l’avant-centre canadien est resté dans le nord de la France honorer l’ultime année de son contrat. Toutefois, le journaliste Fabrizio Romano a assuré dans la journée de lundi que David quittera le LOSC en tant qu’agent libre. Se pourrait-il que le PSG l’accueille l’été prochain dans le cadre de la succession de Randal Kolo Muani ? Affaire à suivre.