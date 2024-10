Rugby : Antoine Dupont intervient sur un «sujet tabou»

Jean de Teyssière

Le rugby est un sport où l’homosexualité est encore tabou. Tout comme dans le football, d’ailleurs. Rares sont les joueurs qui ont osé brisé ce tabou pour faire leur coming out. Mais l’une des voix les plus importantes du rugby français, Antoine Dupont, encourage ses semblables à oser prendre la parole sur ce sujet.

Antoine Dupont aura vécu une saison exceptionnelle, marquée ses succès avec Toulouse en remportant la Champions Cup et le Top 14 mais également en devenant champion olympique de rugby à 7 à Paris cet été. Depuis, le demi de mêlée du Stade toulousain a pris un repos bien mérité même s’il n’oublie de mener quelques combats qui lui tiennent à coeur.

«L’homosexualité dans le rugby ? Un sujet encore tabou»

Samedi soir, France 2 a diffusé l’émission Les rencontres du Papotin durant laquelle des personnalités publiques sont invitées à répondre aux questions sans filtres de journalistes en herbe atteints de troubles autistiques. Antoine Dupont s’est prêté à cet exercice et n’a pas hésité à devenir une voix pour l’acceptation de l’homosexualité dans le rugby : « C’est très lent. Il y en a eu, du progrès, parce qu’il y a des gens qui ont pris la parole. Mais c’est quand même un sujet qui est encore tabou. Il faut continuer à en parler pour rendre les gens à l’aise. Nous, par exemple, dans le rugby professionnel, on n’a qu’un seul joueur qui a fait son coming out (Jérémy Clamy-Edroux NDLR). »

«On serait prêt à accepter cela»

« Alors que je pense que, statistiquement, il doit quand même y en avoir d’autres, poursuit le capitaine du XV de France, qui avait fait la une du magazine Têtu en juin dernier. C’est quand même toujours aussi dur aujourd’hui de s’assumer même si je pense que la société évolue et qu’on est un milieu ouvert d’esprit. On serait prêt à accepter cela sans aucun problème. »