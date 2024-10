Rugby : Improbable projet, Dupont annonce des «surprises» !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Meilleur rugbyman du monde, Antoine Dupont va tenter de devenir un hôte de qualité dans les prochains jours. En partenariat avec une célèbre plateforme de location et de réservation de logements, le joueur du Stade Toulousain va accueillir six personnes dans sa maison d'enfance, à Castelnau-Magnoac. De retour des Etats-Unis, il est revenu sur ce projet.

Antoine Dupont va ouvrir les portes de sa maison d’enfance. Les 22, 23 et 24 octobre, le joueur de rugby va accueillir six personnes à Castelnau-Magnoac où il a rénové un gîte avec son frère. Air BNB, qui s’est associé à l’international français, a publié un communiqué ce lundi. « Le séjour de trois nuits comprend un accueil personnalisé, une rencontre avec Antoine, une immersion dans son cocon familial et l'occasion d'admirer certains des plus grands trophées et médailles glanés par Antoine tout au long de sa carrière, y compris sa récente médaille d'or olympique au rugby à sept » a confié la célèbre plateforme.

Rugby : Grande annonce d’Antoine Dupont, «elle a une place spéciale dans mon coeur» https://t.co/koP1XAiPIK pic.twitter.com/ZK031ifOJa — le10sport (@le10sport) October 7, 2024

Dupont explique son projet

Le joueur du Stade Toulousain a ensuite emboîté le pas. « C’est une initiative d’Airbnb, qu’ils ont déjà fait avec des athlètes ou célébrités. Mon ami Jean Imbert m’en avait parlé et j’aimais beaucoup l’idée, d’autant que nous accueillons déjà des personnes au Domaine de Barthas. Cela met en lumière Castelnau, son identité, sa gastronomie et les activités que l’on peut faire au pied des Pyrénées. Quand je voyage à titre personnel, cela m’arrive de dormir chez l'habitant, et, effectivement, c’est une bonne façon de s’immerger dans la culture locale. Je l’ai fait à Marseille cet été. » a expliqué Dupont.

« Ils auront des surprises »

Et à ses invités, Dupont promet quelques surprises. « Ils seront chouchoutés comme tous nos guests, mais ils auront des surprises dans la décoration de la chambre, et des expériences gastronomiques concoctées par mon frère Clément » a confié le demi de mêlée au cours d’un entretien accordé à Ouest-France.