Rugby - Top 14 : C’est enfin terminé pour Antoine Dupont !

Axel Cornic

Après des semaines d’attente, Antoine Dupont va en fin retrouver les terrains avec un retour en Top 14 sous les couleurs de son club du Stade Toulousain. La star du rugby français a bénéficié de vacances prolongées après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, en rugby à 7.

Réputé intouchable, le Stade Toulousain a enchainé pour la première fois deux défaites consécutives depuis mars 2024. Il est donc grand temps qu’Antoine Dupont revienne, avec d’ailleurs son compère de la charnière Romain Ntamack qui a également fait son retour après une semaine de repos.

Dupont enfin de retour

Ce sera face à l’ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios, avec un match qui sent la poudre pour cette 6e journée du Top 14. « Antoine, de par ses performances, n'est plus à présenter » a expliqué ce jeudi Ugo Mola, en conférence de presse. « L'avoir avec nous, c'est 10 ou 15% qu'il donne à tous ses partenaires par la confiance qu'il suscite, qu'il génère et qui rejaillit donc sur les autres. Il ne faut pas sous-estimer cette chose-là, mais oui, qu'Antoine Dupont revienne, c'est une très bonne chose évidemment pour nous tous ».

« Ces semaines loin du rugby à XV lui ont fait du bien »

Egalement présent en conférence de presse, son coéquipier Anthony Jelonch est également très heureux de pouvoir retrouver Antoine Dupont. « Ces semaines loin du rugby à XV lui ont fait du bien, puis il est devenu champion olympique à 7, il a fait des gros matches aux JO. Il a pris une autre dimension mais on le connaît bien, on sait qu'il va garder la tête sur les épaules et que ça ne changera rien pour lui » a confié le troisième-ligne toulousain. « Il sera le même que celui qui nous a quittés avant de partir au 7 (...) Il ne veut pas non plus qu'on le prenne pour quelqu'un d'autre. Il n'y a rien qui change. Encore une fois, il reste le même ».