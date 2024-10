Top 14 : Bernard Laporte sous pression, l’avertissement est lancé

Axel Cornic

La saison dernière, Montpellier est passé à deux doigts de la relégation en Pro D2 et semblait pouvoir rebondir pour lancer un véritable projet. Mais cette saison a démarré de la pire des manières et le MHR de Bernard Laporte pointe déjà à l’avant-dernière place, avec une rencontre déjà importante ce week-end face au promu du RC Vannes, qui est dernier du Top 14.

La mayonnaise n’a toujours pas pris. Champion de France en 2022, Montpellier traverse une énorme crise, qui a bien failli lui couter sa place dans l’élite la saison prochaine. Finalement, la courte victoire sur Grenoble lors des barrages (20-18), a permis aux Héraultais de souffler et rêver de meilleurs lendemains.

Antoine Dupont : Le malheur qui le guette ! https://t.co/8lkFvRS2gR pic.twitter.com/TlhS8VzPmg — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

Montpellier avant-dernier du Top 14

Mais au GGL Stadium on les attend toujours ! L'équipe montpelliéraine n’a en effet connu qu'une seule victoire en cinq journées de Top 14 et c’était face à l’USAP, le 14 septembre dernier (7-26). Pour le reste c’est un zéro pointé, à part quelques bonus défensifs raflés face au LOU (22-26) ou encore face à l’Aviron Bayonnais (28-27). C’est donc déjà la crise pour le MHR de Bernard Laporte et un match très important s’approche déjà avec un choc entre les deux derniers du classement.

« Bernard nous dit que l’on est dans le vrai, mais on doit gagner »

C’est en effet le RC Vannes qui va arriver à Montpellier ce samedi (16h30) et le moins que l’on puisse dire c’est que la pression est déjà à son paroxysme. « Je savais qu’il y avait beaucoup, beaucoup de travail. On savait que l’on avait du travail physique, avec le retard que l’on avait l’an passé. On est encore en retard sur les grandes équipes, on le comble un peu » a confié le coach de la défense montpelliéraine Geoffrey Doumayrou, en conférence de presse. « Bernard (Laporte) nous dit que l’on est dans le vrai, mais on doit gagner. On doit faire basculer les joueurs. On doit trouver le moyen de le faire. Il faut gagner car on n’aura pas trop le temps non plus ».