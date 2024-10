Scandale raciste : La FFR annonce le verdict pour Jaminet !

Arnaud De Kanel

Melvyn Jaminet, international français, a été lourdement sanctionné par la Fédération française de rugby (FFR). Le joueur a écopé d’une suspension de 34 semaines, après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux où il tient des propos à caractère raciste. Réélu à la tête de l'instance samedi, Florian Grill a annoncé qu'il s'opposerait à son retour au sein du XV de France une fois sa suspension purgée.

L’euphorie de la victoire des Bleus face à l’Argentine cet été a laissé place à la stupeur et à la controverse. Melvyn Jaminet s'était retrouvé au cœur d’une tempête médiatique après la diffusion d'une vidéo polémique sur les réseaux sociaux. Dans cette séquence malencontreusement publiée, le joueur du XV de France avait tenu des propos racistes : « Le premier Arabe que je croise dans la rue, je lui mets un coup de casque », avait-il lâché. Une déclaration choquante, qui a immédiatement suscité une vague d'indignation dans le monde du rugby, et bien au-delà. La FFR avait donc décidé de le suspendre pour une durée de 34 semaines. Mais une question se pose : Jaminet pourra-t-il revêtir le maillot du XV de France une fois sa suspension purgée ? Florian Grill a donné sa réponse.

«Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire»

« Ce sera très compliqué [de le revoir en Bleu], vis-à-vis des partenaires de l'équipe de France, qui ont associé leur marque à l'image du rugby », a déclaré le président de la FFR ce dimanche matin dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC. Florian Grill ne veut pas le revoir avec le maillot bleu.

«Pour moi, c'est non»

« C'est peut-être une double peine, mais je pense qu'à un moment, quand on porte le coq, quand on représente la France, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. De mon point de vue, ça sera très compliqué. Et pour moi, c'est non », a ajouté Florian Grill. On ne devrait donc pas revoir Melvyn Jaminet avec le maillot du XV de France.