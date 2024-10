Mbappé : Le PSG annonce un grand changement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid cet été, mais cela fait désormais plusieurs mois que le PSG sait que son attaquant vedette ne sera plus là. Pour le remplacer, aucun joueur de sa dimension n’a été recruté. Et pour cause, Luis Enrique explique que sa volonté n’était pas de compenser le départ de Mbappé par un joueur. Mais bien par un collectif.

Cet été, le PSG a décidé de ne pas recruter de joueurs majeurs pour remplacer Kylian Mbappé qui s'est engagé avec le Real Madrid. Un choix parfaitement assumé par Luis Enrique, qui explique que son ambition est de jouer de la manière la plus collective possible.

Luis Enrique a un plan pour oublier Mbappé

« Mon objectif est de développer l’équipe. Avant, l’équipe dépendait d’individualités et ce n’est plus le cas dorénavant. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer, mais je me fiche de qui a marqué ou fait des passes décisives. Ce qui m’intéresse c’est que tout le monde participe à l’attaque et à la défense. L’objectif c’est de gagner des titres et de jouer de la meilleure manière possible », rappelle l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Un changement radical qui a d’ailleurs pu être constaté lors de la victoire contre Strasbourg.

«Avant, l’équipe dépendait d’individualités et ce n’est plus le cas dorénavant»

« Comme pour tous les joueurs et entraîneurs après une période internationale, c'est compliqué. Mais on a réussi nos deux objectifs, soit gagner les trois points contre un rival très dur, qui n'avait perdu qu'une fois jusqu'ici et allait nous mettre la pression de manière continue en ne perdant pas beaucoup le ballon. On a su gagner tout en préservant certains de nos joueurs pour qu'ils puissent bien récupérer avec l'enchaînement des matchs », ajoute Luis Enrique.