Le Real Madrid «dégoûté» par la signature de Kylian Mbappé

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé rêvait de jouer pour le Real Madrid, un intérêt qui était d'ailleurs réciproque. En effet, cela faisait maintenant plusieurs années que Florentino Pérez tentait de mettre la main sur le Français. C'est finalement arrivé en cet été 2024 suite au départ libre du PSG de Mbappé. Mais voilà qu'aujourd'hui, la Casa Blanca aurait des regrets.

C'était écrit, tôt ou tard, Kylian Mbappé allait porter le maillot du Real Madrid. Au cours des dernières années, la Casa Blanca avait tenté à plusieurs reprises de recruter l'international français. En 2017, Mbappé avait privilégié le PSG au Real Madrid et quand le joueur de 25 ans était à Paris, la porte était fermée à double tour malgré les différentes offensives de Florentino Pérez. Il aura donc fallu attendre cet été 2024 pour que tous les feux passent au vert. Kylian Mbappé étant arrivé au terme de son contrat au PSG, plus rien ne le retenait donc de signer au Real Madrid et c'est donc ce qu'il a fait.

« Ils regrettent de l'avoir fait venir »

Kylian Mbappé est donc désormais un joueur du Real Madrid. La mariage des deux a enfin été scellé... Au grand dam des Merengue ? Aujourd'hui, il existerait visiblement de grands regrets au Real Madrid. C'est ce qu'a révélé Romain Molina à l'occasion d'un entretien avec Colinterview : « Ils regrettent de l'avoir fait venir. Je le garantis. Ils regrettent. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient ».

« Là au club, ils sont dégoûtés »

« C'est un caprice de Florentino Pérez, c'est lui qui le voulait. Il a toujours aimé les grands joueurs. Et il a un rapport assez filial avec lui. Ils sont très proches. Mais là au club, ils sont dégoûtés. Déjà du niveau. Le niveau n'est pas à la hauteur des attentes, tout le monde le voit depuis un an et demi. Dans le vestiaire, ce n'est pas fou. Je pense que le Real fait une grosse erreur, cet été il n'a pas fait de préparation et joue direct. Il n'a pas fait la préparation de Pintus. La chute qu'il a eu physiquement à 25 ans, je n'ai jamais vu ça », a ensuite précisé Romain Molina à propos de Kylian Mbappé au Real Madrid.