«À part Mbappé…» : Un attaquant flambe, le PSG va le regretter

Poussé au départ durant l’été 2023 afin de recruter Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike a finalement attendu janvier dernier pour rejoindre l’Eintracht Francfort où il a été transféré définitivement cet été. Et en Allemagne, l’ancien Rémois brille, et c’est en partie grâce au PSG selon l’un de ses formateurs.

Considéré comme un grand espoir du football français lorsqu'il débarque au PSG durant l'été 2022, Hugo Ekitike n'a jamais convaincu à Paris, au point d'être poussé au départ un an plus tard, avant de finalement rejoindre l'Eintracht Francfort, d'abord sous la forme d'un prêt en janvier dernier, puis de manière définitive cet été. Et en Bundesliga, Ekitike revit. Selon Franck Chalençon, son ancien entraîneur en équipe réserve de Reims, le PSG n'y est d'ailleurs pas étranger.

Ekitike revit loin du PSG

« Un an avant sa signature au PSG, il jouait encore en National 2. Il n'avait pas les épaules et je pense que personne ne les aurait eues à part peut-être Kylian Mbappé. Après, je ne dis pas que c'est un mauvais choix. Même s'il ne s'est pas imposé, il a progressé. Il a côtoyé les plus grands joueurs du monde au quotidien, donc automatiquement ça l'a fait grandir. Pour Hugo, ça n'a pas payé sur le moment, mais peut-être que ça paie aujourd'hui », se réjouit-il au micro d’Eurosport avant de poursuivre.

«J'ai toujours su qu'il finirait dans un grand club européen»

« C'est un garçon qui sait où il veut aller. Il est très sûr de lui. Quand il ne joue pas, on peut avoir un Hugo à fleur de peau. Pour être attaquant, il faut de l'ego et de la confiance. Pour moi, l'échec du PSG ne l'a pas fait douter. J'étais persuadé que le jour où il retrouverait un projet avec plus de temps de jeu, il ressortirait de sa boîte. En toute honnêteté, je ne suis pas surpris qu'il ait réussi à se relancer car c'est un super attaquant. Même si la marche PSG était sûrement un peu trop haute à ce moment-là de sa carrière, j'ai toujours su qu'il finirait dans un grand club européen », ajoute Franck Chalençon.