Zidane, Henry... Le plan machiavélique de Deschamps !

Sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps est sous contrat jusqu'en 2026. Restera-t-il ensuite sur le banc des Bleus après la Coupe du monde ? Sa succession fait déjà beaucoup parler et alors que Zinedine Zidane est réclamé par beaucoup, Deschamps ne l'entendrait pas de la même oreille, ayant un plan terrible pour plomber Zizou.

Présent sur le banc de l'équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps avait prolongé jusqu'en 2026 à la tête des Bleus suite à la dernière Coupe du monde. Un nouveau contrat qui avait alors plombé les plans de Zinedine Zidane. Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, le champion du monde 98 attendait que la place se libère pour prendre la succession de Deschamps. Voilà que ce nouveau contrat a donc modifié ce que Zizou avait en tête. Rendez-vous maintenant en 2026 pour Zinedine Zidane ? Didier Deschamps ne serait pas forcément du même avis...

« Le point le plus important pour Deschamps, c’est que Zidane ne lui succède pas »

Aujourd'hui, de nombreux fans de football français réclament l'arrivée de Zinedine Zidane comme sélectionneur de l'équipe de France. Le fait est que Didier Deschamps ne voudrait pas que Zizou lui succède. En effet, sur Youtube, Romain Molina a dévoilé : « Vous savez ce qu’est le point le plus important pour Deschamps, c’est que Zidane ne lui succède pas. Or, Philippe Diallo, président par intérim, a demandé à Jacques Bungert, qui est un ami de Zinedine Zidane, d’assurer et de l’aider en communication. Deschamps, aujourd’hui, est notamment obnubilé par le fait que le président de la fédération a pris comme conseiller un proche de Zidane. Pour lui, c’est inadmissible ».

« Deschamps attendait un truc, c’est que Henry gagne les JO »

C'est ainsi que Didier Deschamps croisait les doigts cet été pour que Thierry Henry gagne les Jeux Olympiques avec l'équipe de France afin de faire perdre du crédit à Zinedine Zidane. « Il y en a beaucoup qui te disaient que Deschamps attendait un truc, c’est que Henry gagne les JO et qu’on dise que le successeur serait Henry et pas Zidane », a poursuivi Molina. Au final, Thierry Henry a dû se contenter de la médaille d'argent avec son groupe aux JO.