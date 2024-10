Grosses tensions à cause du «chouchou» Mbappé !

Axel Cornic

Absent du rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé fait énormément parler en ce moment. Le capitaine des Bleus ne semble en effet plus être intouchable et certains de ses coéquipiers en sélections commenceraient à être irrités par le traitement de faveur dont il peut bénéficier depuis quelques temps.

Rarement un absent aura autant fait parler de lui. Kylian Mbappé n’a pas été convoqué par Didier Deschamps à cause de problèmes physiques, mais sa titularisation avec le Real Madrid le 5 octobre dernier ne passe pas vraiment et certains parlent carrément de tensions autour du capitaine de l’équipe de France. Et la situation ne devrait vraisemblablement pas se calmer…

Zidane - Deschamps : Un complot révélé en équipe de France ? https://t.co/tslov4nlIC pic.twitter.com/0VmyaoAfSI — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

« Des fois il arrive un peu en retard dans certains trucs et on ne va rien lui dire »

Dans une vidéo qui fait énormément réagir depuis lundi soir, Romain Molina assure en effet qu’au sein du vestiaire des Bleus on commencerait à grincer des dents concernant Mbappé. « Certains vont dire que c’est le chouchou, qu’il a des passes-droit. Des fois il arrive un peu en retard dans certains trucs et on ne va rien lui dire, il y a des exercices qu’il ne va pas faire comme les autres et on ne va rien lui dire… » a révélé le journaliste, sur sa chaîne YouTube.

« Ça se serait très bien passé si Mbappé avait les même performances qu’il y a quelques années »

Le problème serait surtout lié au décalage entre le traitement de faveur dont Kylian Mbappé semble bénéficier de la part de Didier Deschamps, et ses prestations récentes avec l’équipe de France. « Sauf que quand t’es le meilleur sur le terrain et que tu fais gagner ton équipe, personne ne te dis rien (…) ça se serait très bien passé si Mbappé avait les même performances qu’il y a quelques années » a assuré Romain Molina.