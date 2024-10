Mbappé : Une sanction est réclamée en équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Non convoqué en équipe de France, mais titulaire samedi dernier avec le Real Madrid, Kylian Mbappé est une nouvelle fois au cœur des critiques, d’autant plus qu’il est le capitaine de la sélection française. Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo s’est interrogé sur la possibilité qu’il soit sanctionné pour avoir manqué le rassemblement des Bleus.

Lundi, les joueurs de l’équipe de France se sont rendus à Clairefontaine dans l’optique de préparer les deux rencontres de Ligue des Nations qui les attendent, face à Israël (10 octobre) et la Belgique (14 octobre). Deux matchs qu’ils disputeront sans leur capitaine, Kylian Mbappé, non convoqué par Didier Deschamps en raison de sa blessure à la jambe gauche contractée le 24 septembre dernier. Une blessure qui devait le tenir éloigné des terrains pendant trois semaines, mais l’attaquant du Real Madrid s'est finalement rétabli plus rapidement que prévu.

Mbappé « n’en a rien à foutre de ce que tout le monde peut dire »

Entré en jeu mercredi dernier contre le LOSC en Ligue des champions (1-0), Kylian Mbappé était titulaire samedi lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal (2-0). Pourtant, l’attaquant âgé de 25 ans n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour ce rassemblement. Une situation qui interroge et qui remet en question l’implication de Kylian Mbappé en équipe de France, dont il est pourtant le capitaine. Selon Daniel Riolo, cela prouve qu’il « n’en a rien à foutre de ce que tout le monde peut dire et fait ce qui est à ses yeux est important pour lui en gérant sa carrière comme bon lui semble », comme il l’a déclaré dans l’After Foot sur RMC.

« J’attends également de savoir s’il peut y avoir une sanction »

Daniel Riolo se demande également si l’absence de Kylian Mbappé pour ce rassemblement de l’équipe de France peut faire l’objet d’une sanction : « J’attends les explications claires de Deschamps. J’attends également de savoir s’il peut y avoir une sanction. S’il n’y a pas de sanction, qu’on nous explique dans ce cas-là qu’il y a une nouvelle règle. Qu’elle soit donnée, qu’on nous explique qu’il y a trop de match, que le football comme il l’a dit a changé, qu’on nous dise les choses en arrêtant de nous prendre pour des cons et nous mentir. »