Mercato : «C’est une danseuse», le PSG s’est tiré une balle dans le pied ?

Le PSG est entré dans une nouvelle ère sportive avec Luis Enrique à l’été 2023. Un an plus tôt, Luis Campos débarquait afin d’occuper la position de conseiller football du club de la capitale mais échouerait dans sa mission aux yeux de l’agent Yvan Le Mée pour une raison précise.

Le Paris Saint-Germain ne se trouverait pas dans la meilleure des configurations au niveau de son effectif. Et ce, en raison de la direction sportive emmenée par Luis Campos qui ne sélectionnerait pas les joueurs adéquats pour le groupe de Luis Enrique. C’est du moins l’avis tranché partagé par Yvan Le Mée sur le plateau de L’Équipe du soir lundi.

«Tu ne peux pas jouer au haut niveau avec ces joueurs-là»

L’agent de joueurs a porté un regard très critique sur les derniers mercato du PSG qui ont notamment été dénués de renforcement physique. « Au Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz est une danseuse, les Portugais (ndlr João Neves et Vitinha) ne vont pas au contact. Tu ne peux pas jouer au haut niveau avec ces joueurs-là. Leonardo (ndlr ex-directeur sportif du PSG) recrutait en Italie. C’est un championnat de duels. Ça manquait un peu de vitesse en Italie ».

«Il manque des joueurs de la Premier League, de la Bundesliga»

Selon Yvan Le Mée, le comité directeur du PSG devrait piller la Premier League et la Bundesliga, mais ne le fait pas à ses risques et périls. « Aujourd’hui au Paris Saint-Germain, il manque des joueurs de la Premier League, de la Bundesliga. Et on voit ils en ont fait un de Bundesliga qui marche très bien (Willian Pacho). Vous voyez (Antonio) Conte au Napoli qui veut de la guerre à chaque centimètre sur le terrain, a pris trois joueurs de Premier League cette année. Et les mecs vont au turbin tous les jours ».