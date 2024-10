NBA : Il humilie LeBron James… et le remercie

Alexis Brunet

Cet été, l’équipe de France de basket a brillé lors des Jeux Olympiques. Les coéquipiers de Victor Wembanyama sont arrivés jusqu’en finale, mais ils se sont malheureusement inclinés 87-98 face aux États-Unis. Une rencontre au cours de laquelle Guerschon Yabusele a brillé, en dunkant notamment sur la star LeBron James. Une action qui l’a fait revenir en NBA et pour cela, le Français remercie chaleureusement l’Américain.

Encore une fois, l’équipe de France de basket est passée tout proche de son rêve cet été. Après 1948, 2000 et 2020, les Bleus se sont encore une fois inclinés en finale des Jeux Olympiques, face aux États-Unis. Malgré la défaite, certains Français ont brillé, à l’image de Guerschon Yabusele.

NBA : Wembanyama prend du poids, un avertissement est lâché https://t.co/e1OzHmizEU pic.twitter.com/rcG6JBi7sy — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

« Mais si j'ai la chance de discuter avec lui, je lui dirai merci »

Globalement, Guerschon Yabusele a réalisé de grands Jeux Olympiques, mais c’est particulièrement lors de la finale qu’il a marqué les esprits. Face aux États-Unis, le joueur de 28 ans a notamment inscrit 20 points, mais c’est pour une action en particulier qu’il a fait parler de lui. En effet, le Français a réalisé un poster prestigieux, en venant dunker sur la tête de la star LeBron James. Une action qui a permis au Français de retrouver les chemins de la NBA, après une aventure au Real Madrid, et pour cela, Yabusele remercie chaudement The King, comme il l’a déclaré pour L’Équipe. « C'est un grand joueur, quelqu'un d'assez occupé dans sa vie, je ne pense pas que ça l'ait impacté plus que ça, qu'il en fasse quelque chose de personnel. Mais si j'ai la chance de discuter avec lui, je lui dirai merci. Parce que grâce à lui, je suis de retour. »

Important de marquer les esprits face aux Etats-Unis

Guerschon Yabusele a bien choisi son moment pour briller. En finale face aux États-Unis, il savait qu’’il devait se montrer, car cela allait marquer les Américains qu’un joueur puisse réaliser une telle performance face à une telle équipe. « Aujourd'hui, quand on discute avec les Américains, tout le monde ne parle que de la finale. L'important, c'était ce match-là. Pourquoi ? Parce que c'était contre eux. Tu peux faire ce que tu veux, tourner à 40 points de moyenne en Europe, faire ci, faire ça, tant que ce n'est pas contre une équipe américaine ou les Américains, ils ne te donneront pas le respect que tu mérites. C'est parce que j'ai performé contre eux, en plus du dunk, qu'ils m'ont donné ce respect. »