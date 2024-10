Mercato : Le coup de fil qu’attend Zidane est révélé !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane vers l’Arabie saoudite ? C’est la folle rumeur de ce début de semaine en Italie. Néanmoins, elle ne devrait en aucun cas prendre forme d’après son ami Christophe Dugarry qui a rappelé au grand public que Zidane n’attendait qu’un seul et unique appel : celui de la Fédération française de football.

Zinedine Zidane va-t-il finir par reprendre du service… ailleurs qu’en équipe de France ? Sans club depuis son second départ du Real Madrid en tant que coach en mai 2021, ce ne sont pas les options qui ont manqué pour Zidane. Que ce soit le PSG, la Juventus, Manchester United, Chelsea et plus récemment l’OM, le nom du champion du monde 98 est régulièrement revenu sur le tapis dans le cadre de changements d’entraîneurs dans les clubs cités.

Néanmoins, le rêve qui anime Zinedine Zidane est bleu : l’équipe de France. C’est en effet le discours livré par le principal intéressé à L’Équipe en interview à l’occasion de son 50ème anniversaire en juin 2022. Toutefois, Didier Deschamps a été conforté dans sa position de sélectionneur jusqu’en 2026, repoussant ainsi le retour de Zinedine Zidane. L’Arabie saoudite, selon le Corriere della Sera, aimerait faire de lui son nouveau sélectionneur. Mais Christophe Dugarry s’est montré clair lundi soir sur les ondes de RMC. « Si je vois Zidane en Arabie saoudite ? Non. Ce ne sont pas les seuls à rêver de Zidane. S’il avait dû aller en Arabie saoudite, ça ferait longtemps qu’il y serait allé. Il fait ce qu’il veut. Il n’a pas refusé des grands clubs européens, il a refusé des choses qui ne lui convenaient pas. Il n’y ira jamais ».

Grand ami de Zinedine Zidane, Christophe Dugarry a tenu à rappeler pendant l’émission Rothen s’enflamme que ce sera l’équipe de France et rien d’autre pour Zinedine Zidane. « Il a proposé ses services en équipe de France. Il l’a dit et redit qu’il voulait et attendait l’équipe de France. Ce n’est plus un secret. Ça fait des années que la porte n’est pas ouverte et qu’on lui dit que ce n’est pas possible ».