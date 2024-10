NBA : «Aucune comparaison», le successeur de Wembanyama se lâche

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an après Victor Wembanyama, la France a un nouveau 1 de draft en la personne de Zaccharie Risacher, sélectionné par les Atlanta Hawks, avec qui il fera ses débuts en NBA dans la nuit de mercredi à jeudi face aux Brooklyn Nets. L’ailier âgé de 19 ans ne veut pas se comparer à Wemby, qu’il considère comme un « joueur unique ».

La France va une nouvelle fois être très bien représentée en NBA. 14 Français évolueront dans la Grande Ligue cette saison, notamment le numéro 1 de la Draft 2024, Zaccharie Risacher, qui a donc succédé à Victor Wembanyama. L’ancien ailier de Bourg-en-Bresse a été sélectionné à la première place par les Atlanta Hawks, juste devant son compatriote Alexandre Sarr (Washington Wizards). Il fera ses débuts en NBA dans la nuit de mercredi à jeudi contre les Brooklyn Nets, « un rêve de gamin qui se réalise », comme il l’a confié à l’AFP.

« Je vois qu'il y a des ambitions autour de moi et de l'équipe »

Zaccharie Risacher est très content d’avoir atterri à Atlanta, où il estime qu'il aura le temps pour se développer : « Je suis très reconnaissant d'être tombé dans cette franchise-là. J'y ressens le même état d'esprit que le mien, dans le sens où depuis le début, même avant la draft, je me suis toujours concentré sur ce qui comptait le plus, c'est-à-dire le travail quotidien pour faire gagner son équipe. C'est ce qu'ils attendent de moi plus que n'importe quelle autre chose. Je sens vraiment un accompagnement, qu'ils n'attendent pas de moi d'être tout de suite la tête de la franchise. Je vois qu'il y a des ambitions autour de moi et de l'équipe. J'ai beaucoup de chance de tomber dans cette franchise avec laquelle je peux travailler au quotidien super sérieusement, avec laquelle je sais que je peux me développer. »

« Il n'y a aucune comparaison qui peut être faite avec Victor »

Malgré son statut de numéro 1 de draft, Zaccharie Risacher ne veut pas se comparer à Victor Wembanyama pour autant. « Pour moi, il n'y a aucune comparaison qui peut être faite avec Victor. C'est un joueur unique, je suis juste admiratif de ce qu'il fait. On vient du même pays, on a fait les mêmes choses à une génération d'intervalle (Wembanyama a un an de plus que lui) en Betclic Elite ou à la draft, c'est juste incroyable d'avoir quelqu'un comme lui dont je peux m'inspirer. On n'a pas forcément échangé là-dessus, je le connais très peu, mais il a eu la gentillesse de m'envoyer un message pour me féliciter », a-t-il ajouté.