Wembanyama : Du jamais vu dans l’histoire de la NBA ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Drafté en 2023 par les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama avait réalisé une très bonne saison avec la franchise du Texas. Pour sa deuxième année en NBA, le Français revient avec de plus grosses ambitions et il est très attendu. Pour Wemby, il va falloir confirmer. Mais de l’autre côté de l’Atlantique, on ne s’inquiète pas beaucoup sur l’avenir radieux qui attend Wembanyama. Au point d’aller décrocher certains records ?

Après plusieurs mois d’attente, ça y est, la NBA va reprendre ses droits. Ça débutera le 23 octobre prochain avec une rencontre entre les Celtics et les Knicks. Pour ce qui est de revoir Victor Wembanyama sur les parquets, il faudra patienter quelques jours de plus. Les Spurs de San Antonio débuteront eux le 25 octobre avec une opposition face aux Dallas Mavericks. Rookie de l’année pour sa première saison en NBA, Wemby souhaite désormais aller voir plus haut. Et bien évidemment, pour Wembanyama, le but final est d’aller décrocher le titre de champion et celui de MVP de la NBA.

NBA : Wembanyama prend du poids, un avertissement est lâché https://t.co/e1OzHmizEU pic.twitter.com/rcG6JBi7sy — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

« Il remportera plusieurs titres de champions et plusieurs trophées de MVP »

Légende de la NBA, Magic Johnson a dit tout le bien qu’il pensait de Victor Wembanyama. Dans des propos accordés au Figaro, il a confié à propos du crack des Spurs : « Les Spurs vont redevenir une place forte au sein de la ligue grâce à Wembanyama. Je pense qu’ils feront les playoffs dès cette saison et qu’on verra un Victor encore différent cette saison, plus confiant, plus fort et ça veut dire des problèmes pour le reste de la NBA. Je pense qu’il remportera plusieurs titres de champions et plusieurs trophées de MVP. Il a l’une des meilleurs entraîneurs de l’histoire avec Gregg Popovich. En plus, Tony Parker vit à San Antonio et peut l’aider. (…) On n’a jamais rien vu comme Victor Wembanyama. Il chargera le jeu et aura la même influence que LeBron James et Stephen Curry, deux joueurs qui ont transcendé le jeu ».

Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar… Les records à aller chercher pour Wembanyama

« Il remportera plusieurs titres de champions et plusieurs trophées de MVP ». Magic Johnson voit donc très grand pour l’avenir de Victor Wembanyama. Au point d’écrire l’histoire de la NBA ? Pour cela, le Français, aujourd’hui âgé de 20 ans, devra être performant sur plusieurs saison. Si Wembanyama veut être le joueur ayant remporté le plus de titre de champion NBA, il va falloir aller détrôner un certain Bill Russell, sacré à 11 reprises avec les Boston Celtics entre 1957 et 1969. En ce qui concerne le titre de MVP en NBA, le record est aujourd’hui détenu par Kareem Abdul-Jabbar, qui en a remporté 6 durant sa carrière quand Michael Jordan en est à 5 et LeBron James à 4 notamment. Wembanyama sait ce qu’il a à faire s’il veut écrire l’histoire de la NBA pour toujours…