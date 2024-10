Entre les JO et la NBA, Wembanyama a fait son choix

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet été, Victor Wembanyama a vécu sa première grande compétition internationale avec l’équipe de France à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans un entretien accordé à Sport Illustrated, il a justement été demandé au Français ce qui avait le plus de valeur à ses yeux, remporter l’or olympique, ou le Larry O'Brien Trophy ?

À seulement 20 ans, Victor Wembanyama n'est pas passé loin de réussir ce que Tony Parker lui-même n’a pas réalisé, remporter une médaille d’or olympique. Meilleur scoreur de la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 face à Team USA avec 26 points, Wemby n’a rien pu faire face à l’incroyable coup de chaud de Stephen Curry, auteur de 24 points à 8/12 à trois points, dont quatre inscrits dans les trois dernières minutes.

« La médaille d’or olympique aurait plus d’importance à mes yeux actuellement »

Être vice-champion olympique ne satisfait pas Victor Wembanyama, lui qui place l’or olympique au-dessus d'un titre NBA. « La médaille d’or olympique aurait plus d’importance à mes yeux actuellement, car on a beaucoup moins d’occasions d’en gagner une dans sa carrière. C’est bien plus rare », a confié la star des San Antonio Spurs, dans un entretien accordé à Sport Illustrated. Victor Wembanyama aura une deuxième chance en 2028 pour prendre sa revanche sur Team USA, d’autant plus que les JO auront lieu à Los Angeles.

Ce qui a le plus surpris Wembanyama en NBA

Au cours de cet entretien, Victor Wembanyama est également revenu sur sa première saison en NBA et ce qu’il a le plus surpris : « C’est vraiment l’attitude des meilleurs joueurs, dans le bon comme dans le mauvais sens. D’un côté, certains sont vraiment impressionnants et inspirants dans leur manière d’approcher le jeu chaque soir. De l’autre, il y en a que j’appréciais auparavant, mais maintenant je doute qu’ils méritent leur statut. J’ai l’impression qu’ils ne travaillent pas autant que je le pensais. Certains joueurs que j’admirais en grandissant, je ne suis pas déçu, mais je me suis dit : “C’est tout ?” »