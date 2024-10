NBA : Les Spurs frustrent Wembanyama et s’expliquent

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Opposés au Miami Heat pour leur quatrième match de pré-saison, les San Antonio Spurs se sont inclinés dans la nuit de mardi à mercredi (120-117). Déjà laissé au repos face à Utah Jazz, Victor Wembanyama n’a disputé que 17 minutes, toutes en première mi-temps. Gregg Popovich a expliqué vouloir ménager le Français, qui a reçu « quelques petits coups récemment ».

À quelques jours de la reprise de la NBA, les San Antonio Spurs disputaient dans la nuit de mardi à mercredi leur quatrième match de pré-saison. Après Oklahoma City Thunder (défaite 107-112), Orlando Magic (victoire 107-97) et Utah Jazz (victoire 126-120), Victor Wembanyama et ses coéquipiers se sont inclinés sur le parquet du Miami Heat (120-117). Une rencontre au cours de laquelle on a une nouvelle fois eu peu l’occasion de voir évoluer le Français.

Wembanyama encore ménagé par les Spurs

Sur les quatre matchs des Spurs, Victor Wembanyama n’en a disputé que deux. Il avait été laissé au repos contre OKC le 7 octobre, ainsi que face au Jazz le 12. Sur le parquet du Heat, Wemby n’a joué que 17 minutes, toutes en première période, pour 8 points, 7 rebonds et 3 passes. Un temps de jeu assez faible alors que la reprise des Spurs se fera le 24 octobre prochain contre les Dallas Mavericks, battus lors des dernières Finales NBA par les Boston Celtics.

«Il a reçu quelques petits coups récemment, et c'est aussi par précaution. Une longue saison nous attend»

« Il a reçu quelques petits coups récemment, et c'est aussi par précaution. Une longue saison nous attend », a expliqué Gregg Popovich, dans des propos relayés par L’Équipe. Victor Wembanyama quant à lui fait « confiance au staff (sur son temps de jeu). L'important est d'avoir des minutes de qualité en pré-saison, et je suis prêt à me concentrer là-dessus. » L’entraîneur des Spurs a en revanche assuré que le Français devrait avoir « quelques minutes supplémentaires » lors du dernier match de pré-saison, dans la nuit de jeudi à vendredi contre les Houston Rockets.