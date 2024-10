NBA : «Différent», il se lâche sur Wembanyama !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama a impressionné tout le monde dès sa première saison en NBA. Élu rookie de l’année, le Français est déjà l’un des meilleurs de la ligue à son poste. Le crack des San Antonio Spurs se sait donc très attendu par les autres équipes. Mais le joueur de 20 ans a un potentiel hors-norme et est promis à un avenir particulièrement brillant. Victor Oladipo le voit d’ailleurs tout rafler en NBA au cours des prochaines années.

«Nous n’avons rien vu de tel auparavant»

« Il n’y a pas un trophée qu’il n’est pas capable de remporter selon moi. Je ne pense pas que ça existe. Il est favori chaque année pour remporter n’importe quel trophée. C’est un spécimen différent. Nous n’avons rien vu de tel auparavant, et je pense qu’il peut faire quelque chose de spécial » a avoué l’arrière de 32 ans, passé par le Miami Heat et les Indiana Pacers, dans des propos rapportés par Parlons Basket.

Wembanyama a «envie d’être All-Star»

Victor Wembanyama, lui, a exposé très clairement ses ambitions en NBA pour cette saison. « On sera plus axé cette année sur les victoires. On vise les play-ins ou les play-offs. C’est clairement un des objectifs dont je parle avec le coach : je n’aurai plus de 2e ou 3e chance à chaque match. Je devrai être un leader par l’exemple. Ce sont des objectifs que je regarde, certains sont évidents. Bien sûr que j’ai envie d’être All-Star mais cela viendra si je rends mes coéquipiers meilleurs. Si je fais cela, je ne devrais pas être trop loin dans la course aux trophées individuels » a expliqué le phénomène des San Antonio Spurs. Le reste de la NBA est prévenu.