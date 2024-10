NBA : «C’est tout ?», Wembanyama choqué par des stars

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À seulement 20 ans, Victor Wembanyama fait déjà très attention à son corps et est reconnu pour son éthique de travail irréprochable. Une chose qu’il a retrouvée chez quelques joueurs, comme Kevin Durant et Rudy Gobert. En revanche, Wemby a été déçu par l'implication au quotidien de certaines stars de la NBA.

Le 24 octobre prochain marquera le début de la deuxième saison en NBA de Victor Wembanyama, à l’occasion du déplacement des San Antonio Spurs sur le parquet des Dallas Mavericks. Le Français a fait plus que répondre aux attentes lors de sa première année dans la Grande Ligue. Il faut dire qu’il met toutes les chances de son côté, avec une éthique de travail souvent saluée par ceux qui le côtoient au quotidien. Un aspect important pour Victor Wembanyama, mais qu’il n’a pas retrouvé chez toutes les stars de la NBA.

« Il y en a que j’appréciais auparavant, mais maintenant je doute qu’ils méritent leur statut »

« Ce qui m’a le plus surpris ? C’est vraiment l’attitude des meilleurs joueurs, dans le bon comme dans le mauvais sens. D’un côté, certains sont vraiment impressionnants et inspirants dans leur manière d’approcher le jeu chaque soir. De l’autre, il y en a que j’appréciais auparavant, mais maintenant je doute qu’ils méritent leur statut. J’ai l’impression qu’ils ne travaillent pas autant que je le pensais », a confié Victor Wembanyama, dans un entretien accordé à Sport Illustrated.

« Certains joueurs que j’admirais en grandissant, je ne suis pas déçu, mais je me suis dit : “C’est tout ?” »

« Certains joueurs que j’admirais en grandissant, je ne suis pas déçu, mais je me suis dit : “C’est tout ?” », a ajouté Victor Wembanyama, dans des propos relayés par Basketsession. Toutefois, il se retrouve chez son idole Kevin Durant et son compatriote Rudy Gobert : « En revanche, d’autres comme Kevin Durant ou Rudy Gobert, que j’ai appris à mieux connaître avec l’équipe nationale, je connais leur éthique de travail et leur manière de voir le jeu. C’est vraiment inspirant. Je veux suivre leur exemple. »