Wembanyama augmenté : Les 10 stars les mieux payées de la NBA !

Plus que quelques heures avant le grand retour de la NBA. Une saison 2024-2025 qui débutera avec une rencontre entre les Celtics et les Knicks. Côté français, on attend bien évidemment de revoir Victor Wembanyama sur les parquets avec les Spurs. Pour sa deuxième année chez les Spurs, le numéro 1 de la Draft 2023 va d’ailleurs voir son salaire être augmenté. Des émoluments toutefois encore loin des joueurs les mieux payés de la NBA.

Sacré meilleur rookie de la saison dernière en NBA, Victor Wembanyama revient avec de plus grosses ambitions pour ce nouvel exercice sous le maillot des San Antonio Spurs. A 20 ans, le Français espère aller plus haut avec la franchise du Texas, espérant notamment atteindre les playoffs. Rendez-vous maintenant sur les parquets pour voir si les Spurs seront au rendez-vous. Pour eux, la saison va débutera dans la nuit de jeudi à vendredi avec une rencontre face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic.

Un salaire revu à la hausse pour Wembanyama

A l’aube de cette nouvelle saison de NBA, RMC rapporte que le salaire de Victor Wembanyama aurait été augmenté. Ainsi, à 20 ans, le joueur des Spurs devrait toucher quasiment 11,7M€ cette saison, soit environ 550 000€ de plus que le précédent exercice. De sacrés émoluments pour Wembanyama, qui est toutefois loin d’être le joueur le mieux payé par San Antonio. Le numéro 1 de la Draft 2023 ne serait que 5ème, loin notamment des 27M€ par an de Devin Vassell.

Stephen Curry loin devant les autres en NBA

Victor Wembanyama serait par ailleurs le 129ème joueur le mieux payé de la NBA. Où se situe alors le salaire du joueur des Spurs comparé aux stars de la Ligue ? Pour cette saison 2024-2025, c’est Stephen Curry, joueur star des Golden State Warriors qui touchera le plus en NBA avec 51,M€.

Le Top 10 des joueurs les mieux pays en NBA :

1/ Stephen Curry - Warriors : 51,5M€

2/ Joel Embiid - Sixers : 47,5M€

3/ Nikola Jokic - Nuggets : 47,5M€

4/ Kevin Durant - Suns : 47,3M€

5/ Bradley Beal - Suns : 46,3M€

6/ Kawhi Leonard - Clippers : 45,6M€

7/ Devin Booker - Suns : 45,4M€

8/ Paul George - Sixers : 45,4M€

9/ Karl-Anthony Towns - Knicks : 45,4M€

10/ Jaylen Brown - Celtics : 45,4M€