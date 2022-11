Mercato - OM : Suivi par Longoria, il tombe en dépression avant son transfert

Arthur Montagne

Cet hiver, l'OM devrait encore animer le mercato. Et pour cause, Pablo Longoria a l'intension de recruter plusieurs joueurs dans différents secteurs de jeu, et le nom de Rick Karsdorp revient avec insistance ces derniers jours. Un joueur qui serai même tombé en dépression à cause de sa situation à l'AS Roma.

Déjà très actif lors du précédent mercato, l'OM pourrait une nouvelle fois animer le marché durant le mois de janvier. Et pour cause, entre le transfert attendu de Gerson vers Flamengo et la grave blessure d'Amine Harit, Pablo Longoria va recruter un joueur dans ce secteur de jeu. Néanmoins, c'est à un autre poste qu'un nom circule avec insistance puisque l'OM s'intéresserait à Rick Karsdorp.

Au bout du rouleau, Karsdorp est en dépression

Et selon les informations d' Il Messaggero , le latéral droit néerlandais serait même entré en dépression à cause de sa situation à l'AS Roma où sa relation avec José Mourinho est désormais glaciale. Rick Karsdorp aurait même envoyé une attestation signée par un spécialiste à sa direction afin de prouver qu'il est réellement malade.

Un duel entre l'OM et l'OL pour le recruter ?

Par conséquent, un départ de Rick Karsdorp semble inévitable cet hiver et l'OM devrait se frotter à une lourd concurrence puisque l'OL ou encore la Juventus seraient également dans le coup pour recruter le Néerlandais.