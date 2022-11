Mercato - OM : Longoria valide un transfert pour 10M€

La rédaction

Alors que le mercato d’hiver approche, Pablo Longoria va tenter de densifier l’effectif de l'OM. Une nécessité notamment dans le secteur offensif après la blessure d’Amine Harit, absent jusqu’à la fin de la saison. Pour pouvoir recruter, le club doit d’abord vendre, et Luis Suarez pourrait bien quitter l’OM en cas d’offre satisfaisante.

Arrivé cet été en provenance de Grenade, Luis Suarez a démarré en fanfare avec un doublé lors de la première journée de Ligue 1 avant de disparaître des radars. En manque de temps de jeu et troisième dans la hiérarchie des buteurs, son avenir est incertain.

Longoria doit dégraisser l’effectif

Alors que le président marseillais affiche de nouveau de grandes ambitions pour le mercato d’hiver en ciblant notamment Marcus Thuram, Olivier Giroud ou encore Ruslan Malinoskyi, Pablo Longoria va d’abord devoir dégraisser son effectif. La vente de joueurs est donc inévitable et le prix de Luis Suarez a été fixé.

L’OM pourrait laisser filer Suarez contre 10M€