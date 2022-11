Mercato - ASSE : Hervé Renard pour remplacer Batlles ? La réponse

Thibault Morlain

Même en Ligue 2, le calvaire continue pour l’ASSE. En effet, actuellement, les Verts occupent le 20ème place du championnat. Dans cette situation terrible, des questions commencent à se poser pour Laurent Batlles, l’actuel entraîneur de l’ASSE. Et voilà que dernièrement, le nom d’Hervé Renard est apparu pour le remplacer. Faut-il alors y croire ?

Laurent Batlles a donc pris les commandes de l’ASSE suite à la relégation en Ligue 2. Le fait est que l’entraîneur des Verts n’y arrive clairement pas, ne trouvant pas la solution pour sauver le bateau stéphanois en plein naufrage. Il n’en fallait alors pas plus pour s’interroger sur l’avenir de Batlles et un possible départ du banc de touche.

Mercato - ASSE : Coup dur pour Batlles, Perrin fonce sur le bourreau de Messi https://t.co/5FhyMf0izM pic.twitter.com/YdBKjduG4D — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Renard à l’ASSE ?

Un nouvel entraîneur va-t-il alors débarquer à l’ASSE ? Différents noms ont déjà circulé et dernièrement, ce n’est autre qu’Hervé Renard qui a été annoncé dans le Forez. Aujourd’hui à la tête de l’Arabie Saoudite, avec qui il vient de réaliser un exploit à la Coupe du monde en faisant tomber l’Argentine, l’ancien entraîneur de Sochaux pourrait donc faire son retour dans l’Hexagone.

Aucun contact