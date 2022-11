Mercato - PSG : Le Qatar va dégainer son offre pour Messi

Axel Cornic

Alors que son contrat se termine dans seulement quelques mois, Lionel Messi doit décider son avenir et la position du Paris Saint-Germain est plus que claire. Selon nos informations, les propriétaires parisiens souhaitent garder l’Argentin, qui en juin prochain aura 36 ans et qui serait notamment suivi par l’Inter Miami de David Beckham.

C’est le gros dossier du moment au PSG. Alors que l’on voit seulement cette saison le véritable Lionel Messi, les Parisiens pourraient déjà le perdre, puisque son contrat se termine en juin. Nous vous avons révélé sur le10sport.com l’intention du PSG de le prolonger, mais aucun accord ne semble être en vue pour le moment.

L'info du jour pic.twitter.com/qAuxrg4Nk9 — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Un contrat de deux années, plus une en option

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , ce ne serait pas une petite prolongation que le PSG souhaiterait pour Lionel Messi. Un contrat de deux ans serait évoqué, avec une année supplémentaire en option. Si l’Argentin signe et va au bout, il pourrait donc jouer au PSG jusqu’à 39 ans.

Messi aurait un faible pour l’Inter Miami

A noter que le quotidien italien laisse entendre que Messi aurait une destination qui le tenterait fortement pour la saison prochaine. Il s’agirait vraisemblablement de l’Inter Miami, où David Beckham cherche une nouvelle star pour son projet. A noter qu’en Floride, Messi pourrait notamment retrouver son ancien coéquipier Luis Suarez.