Mercato - OM : Le successeur de Mandanda fait un aveu sur son transfert

Transféré définitivement à l’OM depuis quelques mois, Pau Lopez est titulaire indiscutable depuis le départ de Steve Mandanda. Très bon cette saison, le portier espagnol est pleinement intégré dans l’environnement marseillais. L’ancien gardien de la Roma s’est d’ailleurs confié sur sa situation à Marseille.

Arrivé à l’OM la saison passée, Pau Lopez a rapidement eu du temps de jeu lorsqu’il est revenu de blessure. Préféré à Steve Mandanda pendant longtemps, le portier espagnol a perdu sa place en fin de saison, sans pour autant remettre en cause son statut à l’OM. Le dossier était même plié lorsque Steve Mandanda a décidé de partir pour rejoindre le Stade Rennais.

Pau Lopez s’est imposé à l’OM

Désormais titulaire indiscutable, Pau Lopez réalise un excellent début de saison avec l’OM. Décisif, l’international espagnol est pleinement intégré dans son nouvel environnement, une aubaine pour Igor Tudor qui a clairement établi une hiérarchie avec Ruben Blanco.

« Je me sens très bien à l’OM »