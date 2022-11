Mercato - OM : Mandanda règle ses comptes avec Longoria et Sampaoli

Thibault Morlain

La saison dernière a été un véritable calvaire pour Steve Mandanda. Au courant de l'arrivée d'un nouveau gardien à l'OM, il ne s'attendait toutefois pas à un tel scénario avec Pau Lopez. En effet, Jorge Sampaoli a fait confiance à l'Espagnol et Mandanda s'est alors retrouvé sur le banc de touche. Une situation que le Français a eu du mal à digérer au point de quitter l'OM cet été pour Rennes. De nouveau heureux en Bretagne, l'ex-Marseillais a souhaité régler ses comptes.

Aujourd'hui à Rennes, Steve Mandanda a quitté l'OM durant le dernier mercato estival. Et pour cause... La légende phocéenne a très mal vécu la concurrence avec Pau Lopez et surtout la gestion de Jorge Sampaoli. En effet, Mandanda s'est retrouvé sur le banc de touche sans vraiment avoir d'explications et son temps de jeu a été compté tout au long de la saison. Alors que cela va mieux pour lui désormais à Rennes, il a pris la parole pour le Canal Football Club , l'occasion pour l'international français de dire ce qu'il avait sur le coeur après son calvaire à l'OM.

Mandanda voulait plus de respect

Ainsi, pour le CFC , Steve Mandanda a réglé ses comptes avec Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. L'ancien gardien de l'OM a alors lâché : « J’aurais pu rester à Marseille, je finis tranquille, je joue, je ne joue pas, je joue quelques matchs. Mais ce que j’ai vécu la saison dernière, ça a été trop difficile à supporter pour moi d’être sur le banc, de ne pas jouer. C’est quelque chose que je ne supporte pas. Aurais-je mérité un peu plus de respect vis-à-vis du club ? Sûrement. Mais ça ne s’est pas passé de cette manière. Je comprends que les dirigeants de l’Olympique de Marseille partent sur une autre idée, un autre projet, et aujourd’hui je leur donne raison parce que Pau est très performant et fait une très belle saison ».

« Ça a été un moment difficile »