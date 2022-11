Mercato - PSG : Enorme annonce à Barcelone sur Lionel Messi

Thibault Morlain

Aujourd'hui au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec l'Argentine, Lionel Messi devra régler les questions à propos de son avenir à son retour au PSG. Dans sa dernière année de contrat, l'Argentin fait l'objet de nombreuses rumeurs, parmi lesquelles un possible retour au FC Barcelone. D'ailleurs, un cadre des Blaugrana a évoqué l'avenir de Messi... et un départ vers la MLS.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Aujourd'hui au PSG, l'Argentin est toutefois dans sa dernière année de contrat. Si Luis Campos veut le prolonger comme le10sport.com vous l'a révélé, l'idée de le voir partir libre à l'issue de la saison est possible. Et différentes options s'offrent à lui. Ainsi, Messi est annoncé de retour au FC Barcelone où Joan Laporta rêve de le revoir. De même, dernièrement, il était expliqué qu'un départ vers la MLS et l'Inter Miami était l'option la plus probable.

« Il peut jouer jusqu'à quand il veut »

Et voilà qu'au FC Barcelone, on a évoqué la possibilité de voir Lionel Messi partir du côté de la MLS. Et c'est Jordi Alba qui s'est prononcé sur ce sujet. A l'occasion d'un entretien accordé à AS , l'international espagnol a alors expliqué à propos de Messi : « Messi pourrait-il aller prendre sa retraite aux Etats-Unis s'il venait à gagner cette Coupe du monde ? Je n'ai pas parlé de cela avec Messi. Mais il peut jouer jusqu'à quand il veut car il fait toujours la différence. Messi est le meilleur du monde. Je ne dévoile rien. C'est un joueur unique ».

« Avec Messi, il suffisait qu'on se regarde »