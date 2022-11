Équipe de France : Rappelé par Deschamps pour le Qatar, Mandanda se lâche

La rédaction

Appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde suite au forfait de Mike Maignan, Steve Mandanda avouait qu’il ne s’attendait pas à faire le déplacement. Lors de son entretien accordé au Canal Football Club, le gardien du Stade Rennais est revenu sur son rôle au sein du groupe des Bleus.

Il aura profité de l’absence de Mike Maignan pour participer à la Coupe du Monde. Steve Mandanda fait bien partie de l'aventure au Qatar pour disputer la compétition. Lors d’un entretien accordé au Canal Football Club , le portier rennais est revenu sur son rôle au sein de l’Équipe de France.

«Si j’ai quelque chose à dire, je le dis»

Lors d’un entretien accordé au Canal Football Club , Steve Mandanda est revenu sur son rôle avec l’Équipe de France. Malgré son changement de statut au sein des Bleus , il avoue qu’il ne s’empêchera pas de dire les choses. « Mon rôle au coeur des Bleus ? Ça fait partie un peu de ma personnalité, si j’ai quelque chose à dire, je le dis. Après, ce qui est important, c’est de savoir comment on le dit et à qui on le dit. »

« Je donnerai le maximum pour que le groupe puisse être champion du monde »