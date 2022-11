Mercato - OM : Longoria prêt à prendre une décision fracassante avec Gerson ?

Axel Cornic

Annoncé sur le départ ces dernières semaines, Gerson est dans l’impasse à l’Olympique de Marseille, où Igor Tudor ne compte pas sur lui. Ainsi, Pablo Longoria semble travailler sur un transfert… qui semble pour le moment assez mal embarqué, avec Flamengo qui ne semble pas pouvoir accéder aux demandes de l’OM.

Dès le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor, les choses ont commencé à évoluer autour de Gerson. Précieux en fin de saison dernière pour aller chercher la qualification en Ligue des Champions, le milieu brésilien a rencontré plusieurs problèmes avec le nouveau coach de l’OM et son temps de jeu a fondu comme neige au soleil au fil des matchs.

Longoria veut récupérer au moins 15M€

Pour le dernier match de Ligue 1 avant la Coupe du monde face à l’AS Monaco, il n’était même pas dans le groupe et un transfert a donc semblé inévitable. D’après les informations de L’Équipe , c’est effectivement un scénario envisagé par Pablo Longoria, qui aimerait récupérer au moins 15M€ du départ de Gerson. Beaucoup, même trop pour certains prétendants…

« C’est une opération très compliquée à réaliser »

C’est le cas de Flamengo, qui par le biais de son président a annoncé ce jeudi qu’une transfert de Gerson était assez difficile à envisager. « Il a un contrat en vigueur avec l’OM. Il y a eu des discussions mais on est très loin d’avoir trouvé un accord. Il y a une distance énorme entre de que réclame l’OM et ce qu’on peut offrir » a expliqué Rodolfo Landim, dans les colonnes de L’Equipe . « C’est une opération très compliquée à réaliser. Avec le joueur et son staff, on est d’accord. Flamengo aime Gerson et on aimerait l’avoir avec nous. Mais, vu comment les choses évoluent, j’ai l’impression que ça va être très difficile (de réaliser ce transfert) ».

