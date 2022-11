Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit un énorme appel du pied

Amadou Diawara

Alors qu'il a résilié son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo pourrait relancer sa carrière en Arabie Saoudite. En effet, CR7 pourrait s'engager librement et gratuitement en faveur d'Al-Nassr ou Al-Hilal cet hiver. Interrogé sur ce feuilleton, le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal a lancé un énorme appel du pied à Cristiano Ronaldo.

A la peine à Manchester United, Cristiano Ronaldo a trouvé un accord avec sa direction pour résilier son contrat. Désormais libre, CR7 peut s'engager avec le club de son choix.

«J'aimerais voir Cristiano Ronaldo jouer dans le championnat saoudien»

Conscient de la situation, deux clubs d'Arabie Saoudite seraient prêts à tendre les bras à Cristiano Ronaldo cet hiver. En effet, Al-Nassr et Al-Hilal aimeraient boucler le transfert libre et gratuit de la star portugaise de 37 ans. D'ailleurs, le prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, le ministre des sports saoudien, a lancé un énorme appel du pied à Cristiano Ronaldo.

«Tout est possible»