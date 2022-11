Mercato - PSG : Le Qatar a pris sa décision dans le feuilleton Ronaldo

Thomas Bourseau

Bien qu’il soit actuellement libre de tout contrat, ce qui n’était pas le cas l’été dernier lorsque le PSG avait déjà écarté cette option d’après le10sport.com, Cristiano Ronaldo n’intéresserait pas non plus le Qatar pour le mercato hivernal.

Cristiano Ronaldo n’est officiellement plus un joueur de Manchester United depuis mardi soir et l’annonce de la rupture de son contrat qui courrait jusque-là jusqu’en juin prochain. Et maintenant ? À en croire la presse italienne, deux destinations précises auraient les faveurs de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo rêverait du PSG et de Chelsea

Dans son édition de mercredi, la Gazzetta dello Sport a fait un point sur la situation de Cristiano Ronaldo, lui qui est à présent un agent libre. Le quintuple Ballon d’or aurait à coeur de continuer à évoluer au plus haut niveau en Europe et aurait de ce fait cocher le PSG et Chelsea, deux clubs encore engagés en Ligue des champions, dans sa short-list.

Comme l’été dernier, le PSG n’ira pas sur Cristiano Ronaldo en janvier