Mercato : Une destination se confirme pour Cristiano Ronaldo

Libre de tout contrat depuis mardi soir et la résiliation de son bail à Manchester United, Cristiano Ronaldo est notamment annoncé du côté de l’Arabie saoudite. En plus d’Al-Nassr, Al-Hilal en pincerait pour le quintuple Ballon d’or.

Depuis mardi soir, Cristiano Ronaldo est officiellement un agent libre. La cause ? En raison de différents irréconciliables, les deux parties ont pris la décision de ne pas poursuivre leur collaboration alors que le contrat de Ronaldo expirait en juin prochain à Manchester United. Et maintenant ?

Le PSG, Chelsea ou l’Arabie saoudite ?

À en croire les informations divulguées par la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo rêverait de poursuivre sa carrière européenne et aurait coché le PSG et Chelsea dans sa liste de destinations prioritaires. Cependant, à en croire Marca , Ronaldo ne serait plus aussi fermé à l’idée de rebondir en Arabie saoudite après avoir refusé un deal d’une valeur de 300M€ l’été dernier. Al-Nassr travaillerait en coulisses pour attirer Cristiano Ronaldo.

Après Al-Nassr, Al-Hilal tenterait sa chance pour Ronaldo