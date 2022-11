Coupe du monde 2022 : La fin du Mondial pour Neymar ? Une réponse tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touché lors du match contre la Serbe (2-0) ce jeudi soir, Neymar a craint le pire en quittant le terrain avant le coup de sifflet final. En larmes sur le banc, l’international brésilien souffre d’une blessure au ligament latéral de la cheville droite, mais il pourrait rejouer en Coupe du monde dans les prochains jours.

Le compte à rebours est lancé pour Neymar. Touché à la cheville droite ce jeudi soir contre la Serbie (2-0), l’international brésilien reste incertain pour le reste de la Coupe du monde, bien que le staff de Tite se veut rassurant, estimant que la star du PSG peut être rétablie à temps pour la suite de la compétition.

Coupe du monde 2022 : Le Brésil tient déjà le remplaçant de Neymar https://t.co/DsGO4MeEVj pic.twitter.com/M4FdCKg27P — le10sport (@le10sport) November 25, 2022

Une blessure au ligament latéral de la cheville droite

Ce vendredi, Rodrigo Lasmar a indiqué que Neymar était d’ores et déjà forfait pour la rencontre face à la Suisse lundi, l’attaquant souffrant d’une « blessure au ligament latéral de la cheville droite », mais le médecin de la Seleção a ajouté dans une vidéo diffusée par la CBF que le numéro 10 était sous traitement, avec pour objectif de le voir « récupérer à temps » pour la suite de la Coupe du monde.

Neymar devrait rejouer au Qatar