Equipe de France : Cette terrible annonce en interne sur Benzema

C’est en 2021, à l’occasion de l’Euro que Karim Benzema, rappelé par Didier Deschamps, a fait son grand retour en équipe de France. Cela avait énormément fait parler et en avait ravi plus d’un compte tenu du niveau de l’attaquant du Real Madrid. Le fait est qu’en interne, ce retour de Benzema n’aurait pas été bien vécu par tout le monde et cela ne cesse de se confirmer.

Il aura donc fallu attendre plus de 5 ans pour revoir Karim Benzema sous le maillot de l’équipe de France. Mis de côté par Didier Deschamps suite à l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l’attaquant du Real Madrid a dû prendre son mal en patience avant de retrouver la sélection à l’occasion de l’Euro 2021.

Un mal pour un bien ?

De retour avec l’équipe de France, Karim Benzema se faisait également une joie de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar. Tout juste auréolé de son Ballon d’Or, KB9 était très ambitieux, mais il n’a finalement pas pu tenir sa place. Blessé à une cuisse, Benzema a dû déclarer forfait. Un mal pour un bien ? Il semblerait. Bien que la perte du Français soit énorme, dans le vestiaire, les échos seraient meilleurs sans le Madrilène.

« C’est plus facile de courir pour Giroud »