Equipe de France : Clash, Lloris… La sortie fracassante du clan Areola

Thibault Morlain

Appelés par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde au Qatar, Hugo Lloris et Alphonse Areola sont à la fois coéquipiers et concurrents au poste de gardien. Si cette concurrence semble être saine entre les deux joueurs, en coulisses, il y aurait certaines tensions, notamment entre leurs femmes. C’est ce qu’a fait savoir Marrion Areola avec une sorite fracassante.

En coulisses, cela serait loin d’être tout rose entre les familles des joueurs de l’équipe de France. Alors qu’on se rappelle des tensions entre le clan Rabiot et le clan Mbappé, voilà que les regards se tournent désormais vers les femmes d’Alphonse Areola et Hugo Lloris. En effet, sur Instagram, la compagne du portier de West Ham s’est lâchée sur sa relation avec celle du gardien de Tottenham.

« Ce milieu est très hypocrite »

« Est-ce que je m’entends bien avec Marine Lloris ? Du tout ! Pour la simple et bonne raison que c’est le genre de personne qui viendra te parler uniquement par intérêt. Exemple tout simple: quand je suis arrivée pour la première fois elle ne m’a jamais calculée (ni les autres fois d’ailleurs), même pas un seul bonjour alors qu’elle était la plus ancienne. Et il y a un an quand elle a su que j’étais copine avec des personnes influentes à Londres, j’ai reçu un message de sa part, je ne lui ai jamais répondu en retour car je ne supporte pas les gens comme ça. Autre raison, elle a eu un comportement irrespectueux quand la maman d’Al (Alphonse Areola) a demandé de faire une photo de son mari et Alphonse (elle était blasée). Ce milieu est très hypocrite, plus je suis loin de tout ça mieux je me porte », a tout d’abord assuré Marrion Areola.

« Je suis en tord et je m’en excuse »