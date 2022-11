Équipe de France : Nouveau récital pour Mbappé, Deschamps fait une grosse annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’un doublé quatre jours après avoir frappé fort contre l’Australie, Kylian Mbappé a écœuré le Danemark. Encore élu homme du match, l’attaquant du PSG a démarré fort cette Coupe du monde. Après la rencontre, l’international français a reçu les éloges de Didier Deschamps, son sélectionneur.

Après avoir manqué son Euro, Kylian Mbappé avait à cœur de se racheter sur cette Coupe du monde. Et pour le moment, l’attaquant du PSG répond présent. Buteur et passeur contre l’Australie, le champion du monde 2018 a fait encore mieux contre le Danemark.

Mbappé encore étincelant

Malgré la défense solide des Danois, Kylian Mbappé est parvenu à faire sauter le verrou. Après l’égalisation d’Andreas Christensen, Mbappé a enfilé son costume de super héros pour offrir la victoire à l’équipe de France. Une performance XXL de plus qui lui a valu les compliments de Didier Deschamps.

« C'est un joueur hors norme »