Équipe de France : Improbable imbroglio avec Benzema, le Real Madrid accuse Deschamps

Blessé en début de rassemblement et contraint de quitter le Qatar suite à ce pépin au quadriceps, Karim Benzema irait déjà mieux, à tel point qu’un retour sur cette Coupe du monde est évoqué. En Espagne, le Real Madrid penserait même que le staff de l’équipe de France a réalisé un diagnostic plus grave que la réalité.

Le feuilleton Karim Benzema est déjà au centre de toutes les attentions. Après avoir quitté le rassemblement de l’équipe de France suite à sa blessure au quadriceps, l’attaquant du Real Madrid aurait déjà bien récupéré. A tel point qu’un retour au Qatar est déjà évoqué, à condition que Didier Deschamps fasse ce choix.

Benzema déjà de retour ?

En attendant, Karim Benzema continue de récupérer de sa blessure et espère être de la reprise de l’entraînement prévue ce jeudi. Même si le staff des Bleus a annoncé vingt jours d’absence, Benzema pourrait revenir avant cette échéance.

La normativa FIFA permite que Benzema vuelva al Mundial, para lo que tendría que ser llamado teniendo el alta.El Real Madrid considera que el diagnóstico del cuerpo técnico de Francia y Deschamps fue más grave que la realidad.Una situación muy extraña.@marca https://t.co/iNIjt3Epki — Mario Cortegana (@MarioCortegana) November 28, 2022

Le staff de Deschamps pointé du doigt