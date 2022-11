Équipe de France : Après Benzema et Hernandez, nouvelle frayeur pour Deschamps

Amadou Diawara

Après avoir vu Karim Benzema et Lucas Hernandez quitter le Qatar à cause de blessures, Didier Deschamps est passé tout près d'un nouveau coup dur. Victime de douleurs lombaires, Alphonse Areola n'a pas pu participer à la séance d'entrainement de ce lundi. Toutefois, le troisième gardien de l'équipe de France devrait tout de même faire partie du groupe bleu pour le duel face à la Tunisie ce mercredi.

Depuis l'arrivée de l'équipe de France au Qatar, Didier Deschamps a perdu deux de ses hommes forts : Karim Benzema et Lucas Hernandez. Blessés, les deux internationaux tricolores ont déclaré forfait pour la Coupe du Monde et sont rentrés chez eux. Et pour ne pas arranger les affaires du sélectionneur des Bleus , un nouveau joueur s'est blessé ce lundi.

Areola absent de l'entrainement des Bleus ce lundi

Selon les informations de RMC Sport , Alphonse Areola n'a pas pu participer à la séance d'entrainement de ce lundi à cause de douleurs lombaires. Mais heureusement pour le troisième gardien de l'équipe de France, ces douleurs seraient mineures. Comme l'a indiqué le média français, Alphonse Areola aurait été simplement ménagé par Didier Deschamps. Et alors que l'ancien portier du PSG serait actuellement en soins, il n'y aurait aucune inquiétude le concernant à l'heure actuelle. Autant d'informations confirmées par BeIN SPORTS et L'Equipe .

Malgré ses douleurs lombaires, Areola présent contre la Tunisie ?

Après avoir vu Karim Benzema et Lucas Hernandez quitter son groupe, Didier Deschamps peut donc souffler. Alors que Steve Mandanda pourrait être titularisé face à la Tunisie ce mercredi après-midi, Alphonse Areola devrait faire partie du groupe France malgré ses douleurs au dos.