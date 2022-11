Équipe de France : Deschamps prépare un coup contre la Tunisie, voilà le topo

Guillaume de Saint Sauveur

D’ores et déjà qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du Monde, l’équipe de France va donc pouvoir aborder son match contre la Tunisie avec l’esprit tranquille. Pour l’occasion, Didier Deschamps a prévu un large remaniement dans son onze-type, avec pas moins de 6 ou 7 changements. Explications.

En ayant dominé l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1) dans ses deux premiers matchs de Coupe du Monde, l’équipe de France a donc validé son ticket pour les 8es de finale, et s’est même presque assurée la première place de son groupe. C’est donc dans la sérénité la plus totale que les hommes de Didier Deschamps s’apprêtent à affronter la Tunisie pour leur dernier match de poule (mercredi, 16h), et le sélectionneur de l’équipe de France réserve de nombreux changements…

Équipe de France : C’est confirmé pour le retour de Benzema, Deschamps doit trancher https://t.co/oiQg2xpkWz pic.twitter.com/ELWJin9yMP — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

« Je ferai tourner »

Dès samedi dernier, Deschamps a annoncé sur beINSPORTS qu’il ferait tourner son effectif pour ce match : « Oui ça sera le cas. Il y a un troisième match, on doit respecter la compétition, l'adversaire et les autres membres du groupe car il y a une qualification en jeu. Notre objectif, c'est le huitième de finale, je ne vais pas prendre un risque. Je ferai tourner car on a gagné ce mérite de pouvoir faire souffler des joueurs et en concerner d'autres », a indiqué Deschamps. Et on en sait plus que la composition probable de l’équipe de France.

Mandanda titulaire, Camavinga à gauche…

L’EQUIPE a révélé ce à quoi devrait probablement ressembler le onze de départ des Bleus pour affronter la Tunisie mercredi, et Steve Mandanda prendra place dans les buts à la place d’Hugo Lloris. Le secteur défensif va également connaitre de nombreux changements avec le retour de Benjamin Pavard à droite, une charnière composée de Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, mais la surprise majeure sera le positionnement d’Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche. Dans l’entrejeu, on retrouvera Youssouf Fofana aux côtés de Rabiot (ou Guendouzi) avec Antoine Griezmann. Et enfin, le trio offensif sera composé de Kingsley Coman, Kylian Mbappé et Marcus Thuram.