Équipe de France : Contre la Tunisie, Deschamps prépare une révolution et un coup de poker

La rédaction

Grâce aux victoires face à l'Australie et contre le Danemark, l'équipe de France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Par conséquent, Didier Deschamps devrait en profiter pour faire tourner son effectif. En effet, les cadres vont être laissés au repos, tandis que les joueurs non-utilisés auront l'opportunité de se distinguer. De surcroit, Didier Deschamps réserverait une surprise au poste de latéral gauche pour suppléer Theo Hernandez.

Bien que l'équipe de France soit déjà qualifiée pour la suite de la compétition, le dernier match de poules face à la Tunisie est à prendre au sérieux. Les Aigles de Carthage vont être plus déterminés que jamais au moment où la qualification est encore mathématiquement possible. Côté bleus, cette opposition est l'opportunité de terminer en beauté cette phase de poules, et de conserver la première place.

Didier Deschamps prépare 6 à 7 changements

Après la victoire contre le Danemark, Didier Deschamps a confié qu'il allait faire tourner et ainsi permettre à certains joueurs de souffler. Selon les informations de l'Équipe, Steve Mandanda devrait être titularisé, comme en 2018. Après ses deux gros matchs, Dayot Upamecano devrait être remplaçant, tandis que la charnière Varane-Konaté pourrait être alignée. Face aux Tunisiens, Benjamin Pavard va certainement faire son retour dans le onze. Par ailleurs, Youssouf Fofana et Kingsley Coman devraient remplacer Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé, tandis que Loïc Tanzi précise qu'Olivier Giroud va également débuter sur le banc, et ce, malgré sa volonté de jouer. Ce qui pourrait faire les affaires de Marcus Thuram.

Le gros coup Camavinga au poste d'arrière gauche ?

Milieu central de formation, c'est au poste de latéral gauche que le jeune Eduardo Camavinga pourrait bien jouer son premier match de Coupe du monde. Seul latéral gauche de formation, Theo Hernandez va être laissé au repos. Si Jules Koundé a affirmé qu'il se sentait capable d'évoluer à ce poste en conférence de presse, le staff bleu prépare un coup de poker avec la titularisation d'Eduardo Camavinga. Le joueur du Real Madrid est gaucher, ce qui est un atout indéniable. De leur côté, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé devraient enchainer en débutant le troisième match de l'équipe de France contre la Tunisie ce mercredi après-midi.